2025-01-13 14:09:04 - المصدر: ايشان

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية في شرق لبنان وجنوبه، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فيما زعم جيش الاحتلال من جهته أنه استهدف أهدافاً لحزب الله، خصوصاً طرق تهريب على طول الحدود مع سورية، بحسب ما زعم في بيان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن “الطيران المعادي استهدف خراج بلدة جنتا على […]

ظهرت المقالة الاحتلال الإسرائيلي يخرق اتفاق لبنان: قصف ونسف بذرائع كاذبة أولاً على ايشان.



