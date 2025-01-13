مقتل واصابة 3 اشخاص بانفجار في مدينة أربيل

2025-01-13 14:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين (13 كانون الثاني 2025)، بمقتل وإصابة 3 أشخاص نتيجة انفجار في معمل للحديد بمحافظة أربيل شمال العراق.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" شخصًا واحدًا قتل وأصيب أثنين أخرين نتيجة انفجار في معمل حديد بقضاء قوشتبه في أربيل، وحسب الأنباء الأولية فان سبب الانفجار يعود إلى وجود مخلفات الألعاب النارية القابلة للتفجير في قطع حديد قديمة".

وأشار إلى، ان" وجود الألعاب النارية في القطع القديمة للحديد تسببت وأثناء عملية تذويبها بانفجار ضخم أسفر عن وقوع ضحية وإصابتين، فيما هرعت فرق الدفاع المدني إلى مكان الانفجار في محاولة للسيطرة على الحريق ومنع تسببه بأضرار كبيرة في المعمل.