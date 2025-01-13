النجف الأشرف تعطل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء

2025-01-13 14:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن رئيس مجلس محافظة النجف الأشرف حسين العيساوي، اليوم الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غدٍ الثلاثاء بمناسبة مولد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، مستثنيًا الدوائر الأمنية والخدمية.

وقال العيساوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غدٍ الثلاثاء، بمناسبة مولد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، ما عدا الدوائر الأمنية والخدمية".

وأضاف أن "هذه العطلة جاءت لما يمثله هذا اليوم من أهمية دينية على المستوى العالمي، ولمكانة وقدسية محافظة النجف الأشرف، معتبرًا "هذا اليوم يومًا لمحافظة النجف الأشرف".

يذكر أن مجلس محافظة النجف الأشرف قد أصدر قراره السابق المرقم (15) في 6/3/2019 بإعلان عطلة محلية بمناسبة مولد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام).