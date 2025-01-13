أوقاف الديانات: ثقتنا عالية بالحكومة والقوات الأمنية لإعادة الإيزيديات المختطفات

2025-01-13 14:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأكد رئيس ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية، رامي جوزيف، اليوم الاثنين، تقديم إحصائيات دقيقة عن الإيزيديين العائدين وحجم معاناتهم للجهات المعنية بتوجيه من رئيس الوزراء، فيما أشار الى أننا لدينا الثقة بحكومتنا وقضائنا وقواتنا الأمنية لإعادة الإيزيديات المختطفات.وقال جوزيف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "يوجد حتى اللحظة مختطفات إيزيديات، إلا أنه لا توجد إحصائية دقيقة"، مبينا أننا "نثق في حكومتنا وقضائنا العادل وقواتنا الأمنية لإعادة المختطفين الى ديارهم".وعن نازحي سنجار، أشار جوزيف الى أنه "ضمن البرنامج الحكومي وبتوجيه من رئيس الوزراء ووزارة الهجرة والمهجرين، نعلن عن إحصائيات دقيقة للعائدين الى منازلهم مع ذكر حجم التحديات التي واجهوها"، لافتاً الى أن "تلك المعلومات تنقل الى الجهات المعنية".