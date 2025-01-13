التجارة تعلن إطلاق وجبة جديدة من الطحين لصالح البطاقة التموينية

2025-01-13 14:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن وزير التجارة، أثير داود الغريري، اليوم الاثنين، عن إطلاق وجبة جديدة من مادة الطحين لصالح البطاقة التموينية.

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التجارة، وجه الشركة العامة لتجارة المنتجات الغذائية، المباشرة بإطلاق وجبة جديدة من الطحين لصالح البطاقة التموينية".

وأضاف البيان أن "تعليمات صدرت إلى مراكز القطع في بغداد والمحافظات للمباشرة بقطع قوائم التجهيز واستقبال الوكلاء اعتباراً من اليوم، والشروع بعملية التوزيع وفق جداول مراجعة الوكلاء التي حددتها لجنة الخطة المركزية في الشركة الى جانب توجيه وحدات القطع والتسويق في المقر والفروع بتنظيم عملية المراجعة وتبسيط الإجراءات".

وأشار إلى أن "جداول المراجعة، أعطت الأولوية للمناطق الأكثر فقراً"، مشدداً على أن "استيفاء أجور قوائم القطع يتم حصراً عبر بطاقات الدفع الإلكتروني، وذلك انسجاماً مع قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التجارة بتعزيز النظام الإلكتروني".

ولفت إلى أن "اللجان الرقابية تتابع عمليات التوزيع وتجهيز الوكلاء والمواطنين، إلى جانب استقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بنوعية الطحين المجهز، وأوقات عمل الوكلاء، أو استيفاء مبالغ تزيد على الأجور المحددة من قبل الوزارة".

وأكدت الوزارة بحسب البيان، "حرصها على ضمان توفير الطحين بجودة عالية وسهولة وصوله إلى المواطنين، مع الالتزام بالشفافية في عملية التوزيع وتلقي الملاحظات لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة"، داعية إلى "مراجعة مراكز القطع وفق الجداول المعلنة".

وحثت الوزارة "جميع المشمولين بنظام البطاقة التموينية على مراجعة الوكلاء لتسلم حصصهم المقررة وضمان عدم تكدسها لدى الوكلاء والتأكد من سلامة الكميات المجهزة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر قنوات التواصل المتاحة".







