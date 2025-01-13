السامرائي يناقش مع بارزاني ببغداد الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق التوازن بتوزيع الموارد

2025-01-13 14:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الاثنين (13 كانون الثاني 2025)، في مقرّه ببغداد، رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، حيث ناقش اللقاء عدداً من القضايا الوطنية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان لتحالف العزم تلقته "بغداد اليوم"، إن" اللقاء تناول الملف الإقليمي وسبل ترصين الصف الوطني لمواجهة التحديات الراهنة وأهمية تعزيز التفاهم بين القوى السياسية العراقية، كما تم بحث الجهود المبذولة لحل الإشكالات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، بما يسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك لخدمة جميع أبناء العراق".

وأضاف" كما ناقش اللقاء دعم إرادة الشعب السوري في تقرير مصيره، والتأكيد على أن أمن المنطقة لا يتجزأ، مشيرين إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة".

وأكمل البيان، أن" اللقاء شهد مناقشة ملفات دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والعمل على تحقيق التوازن في توزيع الموارد بما يحقق العدالة ويعزز الاستقرار الوطني، حيث أكد الجانبان على أهمية الحوار المستمر كوسيلة فعالة لتجاوز الأزمات الراهنة، مع التأكيد على الالتزام بالثوابت الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب العراقي بمختلف أطيافه.