اتحاد كرة اليد: الاتفاقية مع الاتحاد الإيراني خطوة محورية لتطوير اللعبة

2025-01-13 14:25:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد، أحمد رياض، أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الاتحاد الإيراني، تهدف إلى تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين في مجال اللعبة.وقال رياض، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الاتفاقية تتضمن تنظيم معسكرات تدريبية مشتركة، وإقامة مباريات ودية وتجريبية بين المنتخبات الوطنية والأندية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الفنية بين الاتحادين".وأشار رياض إلى أن" العلاقات الجيدة بين الاتحادين واللجان الفنية المشتركة ساهمت في الوصول إلى تفاهمات متقدمة تم تأطيرها بشكل رسمي"، مضيفاً أن" المفاوضات التي استمرت خلال الفترة السابقة، أسفرت عن إدراج فقرة جديدة تتعلق بالتبادل الطبي، والتي ستعود بالنفع على الطرفين من خلال معالجة إصابات لاعبي المنتخبات الوطنية والأندية عبر التنسيق المباشر بين الاتحادين".وأكد رياض أن" هذه الاتفاقية، ستشمل جميع الفئات العمرية ولكلا الجنسين، مما يعزز من فرص تطوير رياضة كرة اليد في البلدين، سواء على صعيد التدريب أو التنافس أو التطوير الطبي، مشدداً على أهمية هذا التعاون في تحقيق الفائدة المشتركة للطرفين".