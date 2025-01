2025-01-13 14:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعلن الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، الاتفاق على المضي قدمًا في تعديلات قانون الموازنة لضمان أن تُنفذ الحكومة برنامجها الخدمي بما يُحقق العدالة الاجتماعية. وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعاً موسعاً في مكتب السيد عمار الحكيم ببغداد، بحضور قياداته ورؤساء الكتل والنواب التابعين له، لمناقشة …

