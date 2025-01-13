منها جسور وطرق خارجية.. محافظ واسط: 2025 عام المشاريع الاستراتيجية

2025-01-13 15:30:01 - المصدر: واع

بغداد- واع- آمنة السلامي

أعلن محافظ واسط، محمد المياحي، اليوم الاثنين، أن عدد المشاريع المنجزة خلال العام الماضي بلغ 500 مشروع ، فيما أشار إلى أن العام الحالي هو عام المشاريع الاستراتيجية من جسور وطرق خارجية والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على المحافظة.

وقال المياحي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العام الماضي شهد إحالة عدد من المشاريع الجديدة فيه وكان هناك استكمال أيضاً لمشاريع أخرى"، مبيناً أن "مجمل المشاريع التي تم إنجازها خلال العام الماضي من مشاريع صغيرة ومتوسطة وكبيرة بلغت 500 مشروع ، حيث كانت هناك مشاريع من الموازنة الاستثمارية الاتحادية وكذلك من المشاريع التي نفذت من إمكانات الموازنة المحلية لدوائر التمويل الذاتي سواء كانت البلديات أو دوائر الماء والمجاري في عموم أقضية ونواحي المحافظة".

وأضاف المياحي "ما زلنا ننتظر إقرار جداول الموازنة للعام الحالي، إذ إن الإمكانات المالية المتوفرة حالياً لدى محافظة واسط لا تسعفها لأن تدخل بالتزامات مالية لمشاريع جديدة".

وتابع أن "هناك مشاريع مرُحلة من العام الماضي وهي في طور الاستكمال منها، مشاريع استراتيجية مهمة في الطرق والجسور ستتم إحالتها خلال العام الحالي، حيث ستحقق إنجازاً حقيقياً واستقراراً في الخدمات بمحافظة واسط"، مؤكداً أن "العام الحالي 2025 هو عام المشاريع الاستراتيجية من جسور وطرق خارجية والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على المحافظة".