باستثناء البحرية.. الديوانية: إجراءات قانونية تجاه المخالفين لقرار منع صيد الأسماك

2025-01-13 15:30:01 - المصدر: واع

الديوانية – واع - صفات العزاوي

أعلنت مديرية زراعة الديوانية، اليوم الاثنين ، عن استثناء الأسماك البحرية من قرار منع الصيد، فيما توعدت المخالفين بإجراءات قانونية.

وقال مدير زراعة المحافظة، أحمد جاسم الزيادي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الزراعة ومن خلال دائرة الثروة الحيوانية، أصدرت قراراً بمنع صيد الأسماك في المسطحات الداخلية (الأهوار، البحيرات، الأنهار) لبدء موسم التكاثر وللمحافظة على المخزون السمكي وتنمية الثروة السمكية، فضلاً عن منع بيعها وتسويقها بين المحافظات وحسب المناطق والفترات الزمنية المبينة".

وأضاف الزيادي أن "محافظة الديوانية مشمولة بالقرار وللفترة من 2025/2/15 ولغاية 2025/4/15"، منوهاً بأن "الوزارة استثنت الأسماك البحرية كافة وأسماك المزارع السمكية (الكارب العادي ،الكارب العشبي، الكارب الفضي) من القرار".

وتابع أن "الوزارة شددت على ضرورة الالتزام بتطبيق قانون منع الصيد وفرض العقوبات على المخالفين وفق القرار رقم 30 لسنة 2000 وتعليمات رقم 10 لسنة 2000".