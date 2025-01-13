2025-01-13 15:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعترأس محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الاثنين، اجتماعاً أمنياً لمناقشة الاستعدادات الأمنية الخاصة بالزيارة الرجبية.وقال بيان لقسم الإعلام والاتصال الحكومي في المحافظة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظ بغداد، رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة، عبد المطلب العلوي، ترأس الاجتماع الأمني الأول للجنة، لمناقشة الأوضاع الأمنية للعاصمة وكذلك الاستعدادات الأمنية الخاصة بالزيارة الرجبية".وأضاف أن "الاجتماع شهد مشاركة نائبي المحافظ وقائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة التميمي ورئيس اللجنة الأمنية بمجلس المحافظة ومديري شرطة ومرور بغداد ضمن قاطعي الكرخ والرصافة ومديري وكالات المخابرات والاستخبارات والأمن الوطني وقائد الحشد الشعبي في بغداد وعدد آخر من ممثلي الأجهزة الأمنية والجهات المعنية".وأوضح العلوي، وفقاً للبيان، أن "الاجتماع شهد عرض المؤسسات الأمنية لعملها وواجباتها وإنجازاتها، فضلاً عن التأكيد على تفعيل الجوانب الأمنية والاستخبارية والعمليات الاستباقية لمكافحة الجريمة والإرهاب والمخدرات"، مبينا أن "الاجتماع سيكون دورياً خلال الفترة المقبلة لضبط الاستقرار الأمني بالعاصمة بغداد، والعمل كفريق واحد من قبل جميع الأعضاء واللجان لتحقيق أهداف اللجنة العليا لمحافظة بغداد".وأكد أن "الاجتماع بحث أيضاً الاستعدادات الجارية لتأمين الزيارة الرجبية وإحياء شعائر زيارة ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، خلال الأيام المقبلة وحماية الزائرين والطرق المؤدية لمدينة الكاظمية المقدسة، مع بحث خطط مديرية المرور لتقليل الازدحامات".من جانبه، أكد قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة التميمي، أن "اجتماع اللجنة الأمنية العليا في محافظة بغداد، تطرق الى مناقشة عدد من الملفات تضمنت تقييم الجانب الأمني واستقرار وضع العاصمة مع الإجراءات المتخذة لتأمين الزيارة الرجبية وتفعيل المعلومات الاستخبارية، فضلا عن بحث وضع عوائل النازحين من المخيمات والتعليمات المتخذة".