نيجيرفان بارزاني ورئيس الجمهورية يؤكدان أهمية حل القضايا العالقة ورواتب موظفي الإقليم

2025-01-13 15:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفانبارزاني، يوم الثلاثاء، العلاقات بين بغداد وأربيل، فيما أكدا على ضرورة حلالقضايا عالقة ورواتب موظفي الإقليم.

وذكربيان رئاسي ورد لشفق نيوز، أن "رشيد استقبل في قصر بغداد، رئيس إقليمكوردستان نيجيرفان بارزاني، والوفد المرافق له، وجرى بحث مستجدات الأوضاع السياسيةوالأمنية والاقتصادية على الساحتين الداخلية والإقليمية، فضلاً عن العلاقات بينالحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان".

وأشاررئيس الجمهورية، بحسب البيان، إلى "أهمية اعتماد مبدأ الحوار بين الطرفينوتجاوز نقاط الخلاف وفق القانون والدستور وتغليب مصلحة المواطنين، وتأمين رواتبموظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان أسوة بأخوتهم في باقي انحاء العراق"، مؤكداًفي الوقت نفسه "دعمه لإرساء علاقات متينة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليمكوردستان".

كماأكد رئيس الجمهورية، "أهمية الزيارات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليمكوردستان للوصول إلى تفاهمات مشتركة، وتعزيز أسس الحوار البنّاء والفاعل بينالجانبين لحسم القضايا المختلف عليها وضمان مصالح جميع المواطنين"، لافتاًإلى "ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لما له من أثر مباشر على حلالقضايا المشتركة والتركيز على مشاريع البناء والإعمار والتنمية في البلد".

بدوره،أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أن "التوصل إلى حل لمسألة رواتبموظفي الإقليم والتفاهمات الجارية يسهم في توطيد العلاقات بين الحكومة الاتحاديةوحكومة الإقليم، ويدفع إلى أمام الجهود المبذولة لحلحلة القضايا العالقةالأخرى"، معرباً عن "شكره لرئيس الجمهورية على اهتمامه ومتابعته وحرصهعلى تثبيت أسس العلاقة المثمرة بين بغداد وأربيل وبما يعود بالنفع على العراق ككل".

وفيصباح اليوم، التقى رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، رئيس إقليمكوردستان نيجيرفان بارزاني، فيما أكد الجانبان تعزيز التعاون لمواجهة"التحديات الوطنية".

وفيبيان آخر، دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق من اليومالاثنين، خلال لقائه رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، إلى تعديل قانونالموازنة بصورة تضمن حقوق ومستحقات إقليم كوردستان.