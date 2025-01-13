خلال لقائه المشهداني.. نيجيرفان بارزاني يدعو لتعديل الموازنة وضمان مستحقات كوردستان

2025-01-13 15:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، خلال لقائه رئيسمجلس النواب العراقي محمود المشهداني، إلى تعديل قانون الموازنة بصورة تضمن حقوقومستحقات إقليم كوردستان.

وذكربيان عن رئاسة الاقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نيجيرفان بارزاني، رئيسإقليم كوردستان، وفي إطار برنامج زيارته إلى بغداد، اجتمع صباح اليوم، مع محمودالمشهداني، رئيس مجلس النواب العراقي".

وناقشالجانبان، بحسب البيان، "علاقات إقليم كوردستان مع السلطات الاتحادية معالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون لحل المشاكل العالقة وفقاً للدستور العراقي".

كمااتفق الجانبان، على "ضرورة تعزيز التعاون المشترك بشكل يساعد في ضمانالاستقرار والتنمية في البلاد".

وأشارالرئيس بارزاني، إلى "أهمية دور مجلس النواب في تعزيز الحوار الوطني وضمانالعدالة والمساواة لجميع مكونات العراق وحل مشاكل البلاد، خاصة مشاكل أربيل –بغداد".

وفينفس السياق، دعا الرئيس بارزاني، رئيس مجلس النواب إلى "ممارسة دوره في تعديلقانون الموازنة الاتحادية للعام 2025 بالصورة التي تحقق العدالة في ضمان حقوقومستحقات إقليم كوردستان المالية، خاصة ملف تأمين رواتب موظفي إقليم كوردستان،أسوة بسائر العراق".

وفيمحور آخر من الاجتماع، وبحسب البيان، ناقش الجانبان "تطورات الوضع في المنطقةوالتغيرات التي حدثت في سوريا وأكدا على أهمية التنسيق بين جميع الأطراف لمواجهةالتحديات".

وفيوقت سابق من اليوم، اكد رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، ورئيس إقليمكوردستان نيجيرفان بارزاني، تعزيز التعاون لمواجهة "التحديات الوطنية".