2025-01-13 15:45:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولمدة سنتين.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة اليوم، على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولمدة سنتين".

واضافت ان "المجلس صوت على اضافة فقرة على جدول أعماله (مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015)".