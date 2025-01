رئيس الليغا الإسبانية يصل بغداد ويلتقي درجال

2025-01-13 15:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر وصل رئيس رابطة الليغا الإسبانية، خافيير تيباس، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة بغداد في زيارة قصيرة. وأجرى تيباس لقاءً مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، بحضور الأمين العام للاتحاد محمد فرحان، في مقر دوري نجوم العراق. ومن المقرر أن يعقد تيباس اجتماعاً مشتركاً مع رئيس الاتحاد وممثلي أندية دوري نجوم …

