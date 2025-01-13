الفنان محسن العلي يعود إلى الدراما عبر شاشة العراقية

2025-01-13 15:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - أحمد سميسم

تصوير: صباح الربيعي

عاد الفنان العراقي الكبير، محسن العلي الذي أثرى الفن بأعماله الزاخرة بالإبداع، الى الدراما عبر شاشة العراقية في شهر رمضان من خلال مسلسل (المنسيون)، من تأليف مهند هادي وإخراج حيدر الشامي.

وقال الفنان محسن العلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "يسعدني أن أشارك لهذا العام في مسلسل يبتعد عن الشكل التقليدي بعنوان (المنسيون)، بعد غياب طويل عن المشاركة في أعمال درامية داخل العراق".

وأضاف: "المسلسل لربما يتسم بالغرابة قليلاً في أسلوب طرحه ليأخذ شكل الصراع بين جيلين مختلفين في الدار الكبيرة التي ترمز الى العراق".

وأشار الى أن "المسلسل سيشكل حضوراً مهماً في مائدة شهر رمضان الفنية كونه يمثل وحدة متنامية من الأفكار والطروحات المؤثرة بمشاركة نجوم الفن العراقي من الجيلين، الرواد والشباب".

وأوضح بأنه "يجسد الشخصية الرئيسة في المسلسل، الرجل الكبير (صاحب الدار)، الذي يتعامل مع الجميع بشكل إنساني ومحب ويحاول أن يحتوي المشاكل التي تطرأ بين الأشخاص المتواجدين داخل الدار"، معرباً عن شكره العميق "للفنانة إيناس طالب ومدير الإنتاج في شبكة الإعلام العراقي، وديع نادر لسعيهما في عودته الى الدراما العراقية من داخل العراق بعد غياب طويل".