2025-01-13 15:54:04 - المصدر: ايشان

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، قوله إن قطر التي تقوم بدور الوساطة بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس، سلمت الجانبين مسودة “نهائية” لاتفاق لوقف إطلاق النار. وقال المسؤول، وفقاً لرويترز، إن إنفراجة تم التوصل إليها في الدوحة بعد منتصف الليل، عقب محادثات بين قيادات المخابرات […]

ظهرت المقالة قطر تُسلّم حماس والكيان مسودة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة أولاً على ايشان.



