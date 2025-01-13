مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لقانون ويؤجل 3

2025-01-13 16:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

انهى مجلس النواب، اليوم الإثنين، (13 كانون الثاني 2025)، القراءة الأولى لقانون وأرجأ ثلاثة أخرى.

وأجل مجلس النواب التصويت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني وعلى مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998.

وانهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013.

وأجل مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون حماية حقوق الاقليات.



