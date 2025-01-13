الصحة النيابية تحدد موعد التصويت على تعديل قانون المخدرات

2025-01-13 17:00:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أكدت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن قانون التعديل الأول للمخدراتن جاهز للتصويت.

وقال رئيس اللجنة، ماجد شنگالي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية لإعداد الصياغة النهائية لقانون التعديل الأول لقانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017، وسيكون جاهزاً للتصويت في أولى جلسات الفصل التشريعي الحالي".

وأشار إلى أن "القانون وصل إلى الصياغة النهائية من خلال اجتماعنا مع اللجنة القانونية ولجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية ولجنة الأمن والدفاع، بهدف إعداد الصيغة النهائية لعرضها على الهيئة العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، تمهيداً لعرضها على التصويت".

وأكد أن "الفصل التشريعي الحالي سيشهد ولادة قانون التعديل الأول لقانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017".