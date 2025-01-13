الإعمار: 200 مشروع قيد الإنجاز في أربعة قطاعات

2025-01-13 17:00:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلامي

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان ، اليوم الاثنين، عن إنجاز 63 مشروعاً في مختلف القطاعات خلال العام الماضي ، وفيما أشارت الى وضع خطط استراتيجية تمتد على مدى السنوات القادمة، أكدت شمول أكثر من 16 ألف مواطن بقروض صندوق الإسكان.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العام الحالي سيكون مكملاً لإنجازات العام الماضي،إذ لدينا حوالي 200 مشروع قيد الإنجاز في قطاعات الطرق والجسور والماء والمجاري والسكن والمباني"، مبيناً أنه "باستمرار عجلة هذه المشاريع سيكون هناك تأثير إيجابي بخدمات البنى التحتية التي عانت من الإهمال لفترات طويلة".

وأضاف الصفار، أن "هناك خططاً استراتيجية تمتد على مدى السنوات القادمة وخاصة في ما يتعلق بجانب السكن والتوجه نحو إنشاء المدن السكنية، أما في ما يتعلق بخدمات الصرف الصحي، فقد ارتفعت نسبة المخدومين الى أكثر من 38‎ بالمئة‎ بعد أن كانت نسبة السكان المخدومين بها لغاية عام 2003 لا تتجاوز 6‎ بالمئة"، منوهاً بأن "‎نسبة السكان المخدومين بخدمات الصرف الصحي سترتفع الى 70 بالمئة بعد إكمال إنجاز المشاريع الحالية التي تعمل بها الوزارة وستزداد النسبة أكثر حال المباشرة بالمشاريع الجديدة المحالة".

وتابع أن "الوزارة أنجزت خلال العام الماضي (63) مشروعاً في مختلف المحافظات ، توزعت بواقع 41 مشروعاً في قطاع الطرق و5 مشاريع في قطاع الماء و5 مشاريع في قطاع المجاري ومشروعين في قطاع الإسكان و5 مشاريع في قطاع المباني اضافة الى مشاريع أخرى، فضلاً عن منح أكثر من 16 ألف مواطن قرض صندوق الإسكان لمساعدتهم في بناء الوحدات السكنية".