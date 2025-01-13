المالكي وبارزاني يؤكدان أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات في البلاد

2025-01-13 17:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات في البلاد.وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمالكي، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل في مكتبه ببغداد، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، والوفد المرافق له".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي والأمني في البلاد والمنطقة".وتابع أن "الجانبين ناقشا التحديات التي تواجه المنطقة وتداعياتها على العراق، وسبل إيجاد مخرج للازمات الراهنة، فضلا عن القضايا المتعلقة بمصالح المواطنين، والعمل على ايجاد حلول لتنظيم الالتزامات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وفقًا للدستور وما تم إقراره في قانون الموازنة العامة الاتحادية".وأكد الجانبان -بحسب البيان- على "أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين القوى الوطنية لمواجهة التحديات في البلاد، بما يحقق مصالح جميع أبناء الشعب العراقي".وختم البيان، أن " نيجيرفان بارزاني وجه دعوة إلى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لزيارة إقليم كردستان، وقد رحب المالكي بالدعوة"، معربًا عن "أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات والتفاهم بين الجانبين".