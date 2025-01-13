مجلس النواب يؤجل التصويت على ثلاثة قوانين بضمنها قانون شبكة الإعلام العراقي

2025-01-13 17:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأجل مجلس النواب، اليوم الاثنين، التصويت على ثلاثة قوانين بضمنها قانون شبكة الإعلام العراقي.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" مجلس النواب أجل التصويت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني، فيما رفع مشروع قانون جهاز المخابرات من جدول الأعمال".وأضافت، أن" مجلس النواب أجل القراءة الأولى لمقترح قانون حماية حقوق الأقليات، فيما صوت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015".