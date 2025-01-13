رئيس الوزراء العراقي يؤكد موقف بلاده الداعم لأمن لبنان واستقراره

2025-01-13 17:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 13 - 1 (كونا) -- اكد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الاثنين خلال اتصال هاتفي أجراه مع برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري موقف العراق الداعم لأمن لبنان واستقراره وذلك بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون.وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان ان السوداني شدد أيضا على دعم كافة الخطوات التي تعزز الاستقرار لتجاوز اثار الحرب الاخيرة وتداعياتها.وذكر البيان ان السوداني أعرب عن الأمل بان تشهد لبنان استقرارا وازدهارا بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون.وأضاف ان المباحثات الثنائية تركزت على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين فضلا عن استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في المنطقة.كان رئيس الوزراء العراقي قد أجرى أمس اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون لتهنئته بانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية حيث اكد فيه دعم العراق للبنان في مختلف المجالات.وانتخب مجلس النواب اللبناني الخميس الماضي قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية منهيا بذلك شغورا استحكم في موقع الرئاسة أكثر من عامين وخلف آثارا سلبية في سير عمل المؤسسات الدستورية في لبنان.وجاء انتخاب عون بحصوله على تأييد 99 صوتا من أصل 128 نائبا يشكلون مجلس النواب ليضع حدا لمعاناة لبنان مع شغور موقع رئاسة الجمهورية الذي بدأ منذ انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر2022. (النهاية) ع ح ه / ف س