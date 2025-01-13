وزير الكهرباء يدعو نظيره الإيراني إلى ضرورة الالتزام ببنود العقد المبرم بشأن توريد الغاز

2025-01-13 17:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا وزير الكهرباء زياد علي فاضل, ‏نظيره الإيراني عباس علي ‏أبادي، اليوم الإثنين، إلى ضرورة التزام الجمهورية الإسلامية ببنود العقد المبرم بين البلدين ‏والمتعلق بتجهيز الغاز إلى محطات الإنتاج العراقية.وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العاصمة بغداد احتضنت اليوم الاثنين, جولة مباحثات بين وزير الكهرباء زياد علي فاضل, ‏ونظيره الإيراني عباس علي ‏أبادي, بحضور كبار المسؤولين وخبراء الطاقة من كلا البلدين.".وأضاف، "تناولت المباحثات, عدة محاور رئيسية تتعلق بالتعاون المشترك في مجال الطاقة"، مضيفا "ركز المجتمعون على ‏مناقشة أداء خطوط نقل ‏الطاقة الكهربائية الرابطة بين البلدين, وتحديداً خطوط (ميرساد - الكرخة - ‏خرمشهر), وسبل تعزيز كفاءتها وضمان ‏استقرار عملها".وتابع "تأتي هذه المباحثات في أعقاب زيارة الوفد الحكومي العراقي الأخيرة إلى إيران التي أثمرت عن إعادة اطلاق جزء من الطاقة ‏الكهربائية المجهزة للعراق عبر خطوط النقل المذكورة, بواقع 626 ميغاواط ازدادت خلال اليومين الماضيين إلى 700 ميغاواط".وأشار البيان إلى أن" الاجتماع تطرق إلى موضوع الغاز, حيث دعا وزير الكهرباء نظيره الإيراني إلى ضرورة التزام الجمهورية الإسلامية ببنود العقد المبرم بين البلدين ‏والمتعلق بتجهيز الغاز إلى محطات الإنتاج العراقية", مؤكداً أهمية استقرار الإمدادات لضمان استمرارية عمل المحطات وتلبية ‏احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية, ريثما تكتمل مشاريع استثمار الغاز الوطني في العراق".