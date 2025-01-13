نجوم العراق.. القاسم يفوز على كربلاء بعشرة لاعبين والحدود يجتاز ديالى

2025-01-13 17:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ فاز فريق القاسم على كربلاء، كما نجح نادي الحدود باجتياز ديالى، يومالاثنين، في انطلاق منافسات الجولة 14 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرتمباراة القاسم وكربلاء عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على ملعب الكوت الأولمبي،وانتهت لصالح القاسم بنتيجة 1-0.

وانتهىالشوط الأول بتقدم فريق القاسم بهدف دون مقابل لكربلاء، سجل الهدف محمد عبد الباقرفي الدقيقة 38، وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى نهاية المباراة.

وشهداللقاء طرد لاعب القاسم سيف رشيد في الدقيقة 45+5 من الشوط الأول بعد دخوله بقوةعلى قدم لاعب كربلاء ليكمل فريق القاسم مباراته بعشرة لاعبين.

وبهذهالنتيجة رفع القاسم رصيده للنقطة 18 بالمركز الحادي عشر، وتجمد وصيد كربلاء عندالنقطة 15 بالمركز 15.

وفيالمباراة الثانية فاز فريق الحدود على ضيفه فريق ديالى بهدف دون مقابل، وجرتالمباراة على ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة الثانية والنصف أيضاً.

وسجلهدف الحدود اللاعب حسين ضياء في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

وبهذهالنتيجة رفع الحدود رصيده للنقطة 6 بالمركز 19 وتجمد رصيد ديالى عند النقطة 4بالمركز الأخير.