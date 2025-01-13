منتخب سيدات الصالات يخسر أمام البحرين بتصفيات آسيا

2025-01-13 17:10:03 - المصدر: واع

بغداد – واعخسر منتخبُ سيدات كرة الصالات، اليوم الاثنين، أمام نظيره البحرينيّ، ضمن تصفيات آسيا المقامة في تايلاند.وذكر بيان لاتحاد الكرة، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "منتخبُ سيدات كرة الصالات، خسر أمام نظيره البحرينيّ بنتيجة (9 -5)، ضمن الجولةِ الثانية لتصفياتِ كأسِ آسيا، الجارية أحداثها في تايلاند".وتعادل منتخب السيدات ، يوم السبت الماضي، مع نظيره الفلسطيني بهدف لكل منها في افتتاح تصفيات كأس آسيا.