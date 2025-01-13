فليك بعد قهر ريال مدريد: برشلونة كان رائعا

2025-01-13 17:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أشاد هانز فليك مدرب برشلونة، اليوم الاثنين (13 كانون الثاني 2025)، بأداء لاعبيه، بعد الفوز 5-2 على غريمه ريال مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني بجدة، مساء الأحد.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "قدم الفريق الكتالوني، أداء رائعا يستحق الإشادة، وسط أجواء جماهيرية مذهلة في ملعب المباراة".

وأضاف "نحن لا ننظر للتاريخ، بل نركز على الحاضر من أجل تطوير أنفسنا وتحقيق النجاحات لبرشلونة".

وتابع "بعد هدف ريال مدريد الأول، عدنا بسرعة، والطريقة التي واصلنا بها اللعب حتى النهاية كانت مذهلة".

ونوه فليك "أحببت كيف دافعنا كمجموعة، خاصة بعد حالة الطرد، وكان أداء اللاعبين رائعا ويعكس روح الفريق".

من جهته قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن فريقه يستحق الخسارة أمام برشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة آس "علينا مواجهة الواقع، فنحن لم ندافع بشكل جيد".

وتابع "برشلونة سجل 5 أهداف بسهولة كبيرة، ونحن لم نعمل بشكل جيد على المستويين الجماعي والفردي".

وأضاف "هذا الأمر يجعلنا نشعر بالحزن وخيبة الأمل، وهكذا هو حال كرة القدم".

وزاد "أشعر بالألم بسبب الأداء، وحاولنا العودة بعد طرد تشيزني، لكننا دافعنا بشكل سيئ، وبرشلونة كان أفضل منا واستحق الفوز".