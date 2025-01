مع الاغلاق.. ارتفاع جديد لأسعار الصرف بالاسواق المحلية

2025-01-13 17:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، في أسواق بغداد، بالتزامن مع إغلاق البورصة . وارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151200 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 151150 ديناراً مقابل الدولار. واستقرت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ …

