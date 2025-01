وزير الكهرباء لنظيره الايراني: التزموا باتفاقية توريد الغاز

2025-01-13 17:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الإثنين، عن احتضان العاصمة بغداد مباحثات بين وزيرها زياد علي فاضل ونظيره ‏الإيراني عباس علي ‏أبادي بشأن الطاقة والغاز. وذكرت الكهرباء في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “العاصمة بغداد احتضنت اليوم الإثنين، جولة مباحثات بين وزيرها زياد علي فاضل ‏ونظيره الإيراني عباس علي ‏أبادي، بحضور كبار المسؤولين وخبراء …

