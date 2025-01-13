وزير الكهرباء لنظيره الايراني: التزموا باتفاقية توريد الغاز
2025-01-13 17:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر
بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الإثنين، عن احتضان العاصمة بغداد مباحثات بين وزيرها زياد علي فاضل ونظيره الإيراني عباس علي أبادي بشأن الطاقة والغاز. وذكرت الكهرباء في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “العاصمة بغداد احتضنت اليوم الإثنين، جولة مباحثات بين وزيرها زياد علي فاضل ونظيره الإيراني عباس علي أبادي، بحضور كبار المسؤولين وخبراء …
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