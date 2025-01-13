2025-01-13 17:18:04 - المصدر: ايشان

انطلقت اليوم الاثنين الاستشارات النيابية في لتسمية رئيس جديد للحكومة، وسط أجواء سياسية مشحونة ومفاجآت في اللحظات الأخيرة، أعادت رسم مشهد المنافسة. وبرز اسم القاضي نواف سلام كمرشح بارز، بعد إعلان النائبين إبراهيم منيمنة وفؤاد مخزومي سحب ترشحهما لصالحه. منيمنة، الذي كان قد نال دعم “التغييريين”، أعلن انسحابه مساء الأحد، ليتبعه مخزومي صباح اليوم في خطوة […]

ظهرت المقالة بين نجيب ميقاتي ونواف سلام.. قصر بعبدا يترقب رئيس الحكومة اللبنانية الجديد أولاً على ايشان.



