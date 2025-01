ما حقيقة صدور استمارة تعيين في وزارة الصحة؟

2025-01-13 17:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر نفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، صدور استمارة تعيين يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تندرج ضمن عمليات النصب والاحتيال. وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، للوكالة الرسمية وتابعته “عراق اوبزيرفر”، إن” الاستمارة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدعي إمكانية التقديم على التعيين مقابل تحويل مبلغ مالي معين، …

