لسحب المدخرات لدى المواطنيين.. معني يطالب بتفعيل نظام الدفع الالكتروني بالعراق

2025-01-13 17:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد الباحث بالشان المالي والمصرفي مصطفى حنتوش انه على الرغم من ان العراق يصدر عملة قرابة 102 تريليون الا ان هناك عدة مشاكل تحيط بهذه العملية، فيما طالب بضرورة تفعيل نظام الدفع الكتروني ليتمكن من سحب المدخرات لدى المواطنيين على شكل ودائع مصرفية. وقال حنتوش لـ عراق اوبزيرفر إن “العراق يصدر عملة …

