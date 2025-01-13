الصحة النيابية تكشف عن مصير قانون المخدرات

2025-01-13 18:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت لجنة الصحة النيابية، اليوم الاثنين، (13 كانون الثاني 2025)، ان قانون المخدرات وصل للمراحل النهائية، وسيكون جاهزاً للتصويت بداية الفصل التشريعي الحالي.

وقال رئيس اللجنة، ماجد شنگالي، لـ "بغداد اليوم"، إن: "اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية لإعداد الصياغة النهائية لقانون التعديل الأول لقانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017، وسيكون جاهزاً للتصويت في أولى جلسات الفصل التشريعي الحالي".

وأشار إلى، أن "القانون وصل إلى الصياغة النهائية من خلال اجتماعنا مع اللجنة القانونية ولجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية ولجنة الأمن والدفاع، بهدف إعداد الصيغة النهائية لعرضها على الهيئة العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، تمهيداً لعرضها على التصويت".

وأكد، أن "الفصل التشريعي الحالي سيشهد ولادة قانون التعديل الأول لقانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017".