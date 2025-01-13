الثقافة النيابية: سحب قانون شبكة الإعلام "كسر إرادات" وهذه خطوتنا المقبلة

2025-01-13 18:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عدت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين،سحب تعديل قانون شبكة الإعلام العراقي من جلسة اليوم "كسر إرادات"، فيماأعلنت عزمها معرفة أسباب سحب هذا القانون رغم إدراجه في جدول أعمال المجلس.

وأجل مجلسالنواب العراقي، التصويت على ثلاثة قوانين بضمنها قانون شبكة الإعلام العراقي، خلالجلسته الاعتيادية الأولى من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الرابعة، الفصلالتشريعي الأول.

وقالت رئيس لجنة الثقافة سمعية الغلاب لوكالة شفق نيوز، إن "قانونشبكة الإعلام العراقي متكامل، وتم العمل على تعديل هذا القانون منذ 18 شهراً، وتم أخذآراء جميع الخبراء والكتل السياسية وشبكة الإعلام ومجلس الأمناء في الشبكة لإنضاج القانون".

واعتبرت الغلاب، أن "ما حدث اليوم كان مفاجئاً بتقديم بعض النوابطلباً لسحب القانون من جدول أعمال المجلس، رغم أن القانون ليس فيه خللاً، بل لمجردكسر إرادات في المجلس".

وأكدت، أن "قانون شبكة الإعلام العراقي لا يحتوي على أي خلل أو فارقبرواتب الموظفين، أو زيادة أو تقليل صلاحيات منصب معين على حساب آخر، بل أن الصلاحياتكافة متساوية ومتوازنة بين مجلس الأمناء ورئاسة الشبكة".

وأعلنت الغلاب في نهاية حديثها عزمها "معرفة أسباب سحب تعديل قانونشبكة الإعلام العراقي من جدول أعمال المجلس وتعطيل عمل المجلس بالتصويت على هذا القانونخلال الأيام المقبلة".