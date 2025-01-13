2025-01-13 18:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل نائب رئيس الوزراء العراقي، ووزير الخارجية، فؤاد حسين، يوم الاثنين، إلى نيويورك، للمشاركة في مراسم استلام العراق رئاسة مجموعة الـ77 والصين لعام 2025.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية العراقية، ورد لوكالة شفق نيوز، سيجري الوزير لقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيلمون يانغ.

يُذكر أن العراق حقق إنجازاً دبلوماسيًا بارزاً بانتخابه رسمياً لرئاسة مجموعة الـ77 والصين خلال الاجتماع السنوي الثامن والأربعين، الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 27 أيلول 2024، بمشاركة السيد فؤاد حسين.

يشار إلى أن مجموعة الـ77 والصين، تُعدّ أكبر تجمع للدول داخل الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 134 دولة.