2025-01-13 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأنهى مجلس النواب، اليوم الاثنين، تقرير ومناقشة القراءة الثانية لقانون الموازنة.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنوات المالية (2023 - 2024 - 2025 ) رقم (13) لسنة 2023".