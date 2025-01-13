2025-01-13 18:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رغم نعومة يديه الصغيرتين، ونحولة قوامه الضئيل بسبب عمره الطفولي، حاز الطفل إبراهيم من أهالي مدينة الحلة، على لقب أمير الجاموس.

الطفل إبراهيم وهو في الصف الرابع الابتدائي، لم يمنعه صغر سنه ودراسته في المدرسة الابتدائية، عن حبه لحياة الجاموس وشغفه بتربيتها، ورغم المعاناة التي مر بها والده في تربية الجاموس والتغير المناخي والجفاف وارتفاع تكلفة العلف في منطقة مربي الجاموس القريبة من نهر الحلة في محافظة بابل، ظل إبراهيم يقاوم من أجل الاستمرار بالعناية بقطيع جواميس أهله.

وجالت كاميرا وكالة شفق نيوز، توثق لحظات "أمير الجاموس"، وهو يرعى حيواناته الكبيرة في نهر دجلة، ممارساً عملاً أكبر من حجم جسده، لكنه بحجم طموحه وشغفه.