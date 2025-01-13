تعزيز كفاءة 3 خطوط وتجهيز الغاز على طاولة مباحثات عراقية إيرانية

2025-01-13 18:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، مع نظيره الإيراني،عباس علي ‏أبادي، يوم الاثنين، تعزيز كفاءة خطوط نقل ‏الطاقة الكهربائية الرابطة بينالبلدين، فيما أكد الوزير العراقي ضرورة التزام الجمهورية الإسلامية ببنود عقد تجهيزالغاز إلى محطات الإنتاج العراقية.

جاء ذلك خلال احتضان العاصمة بغداد جولة مباحثات بين الجانبين بحضور كبارالمسؤولين وخبراء الطاقة من كلا البلدين.

وتناولت المباحثات، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لوزير الكهرباء ورد لوكالةشفق نيوز، عدة محاور رئيسية تتعلق بالتعاون المشترك في مجال الطاقة، وركز المجتمعونعلى ‏مناقشة أداء خطوط نقل ‏الطاقة الكهربائية الرابطة بين البلدين، وتحديداً خطوط(ميرساد - الكرخة - ‏خرمشهر)، وسبل تعزيز كفاءتها وضمان ‏استقرار عملها.

وأشار البيان، إلى أن هذه المباحثات تأتي في أعقاب زيارة الوفد الحكوميالعراقي الأخيرة إلى إيران التي أثمرت عن إعادة إطلاق جزء من الطاقة ‏الكهربائية المجهزةللعراق عبر خطوط النقل المذكورة، بواقع 626 ميغاواط ازدادت خلال اليومين الماضيين إلى700 ميغاواط.

كما تطرق الاجتماع إلى موضوع الغاز، حيث دعا الوزير العراقي نظيره الإيرانيإلى ضرورة التزام الجمهورية الإسلامية ببنود العقد المبرم بين البلدين ‏والمتعلق بتجهيزالغاز إلى محطات الإنتاج العراقية، مؤكداً أهمية استقرار الامدادات لضمان استمراريةعمل المحطات وتلبية ‏احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية، ريثما تكتمل مشاريعاستثمار الغاز الوطني في العراق، وفق ما جاء في البيان.‏