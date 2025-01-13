2025-01-13 18:35:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

وصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الإثنين، إلى نيويورك للمشاركة في مراسم استلام العراق رئاسة مجموعة الـ77 والصين لعام 2025.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، وصل إلى نيويورك يوم الاثنين الموافق 13 كانون الثاني 2025، للمشاركة في مراسم استلام العراق رئاسة مجموعة الـ77 والصين لعام 2025".

وأضافت، أنه "سيجري لقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ"، مشيرة إلى أن "العراق حقق إنجازاً دبلوماسيًا بارزاً بانتخابه رسمياً لرئاسة مجموعة الـ77 والصين خلال الاجتماع السنوي الثامن والأربعين، الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 27 أيلول 2024، بمشاركة وزير الخارجية".