متابعة/ المدى فاز رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، اليوم الاثنين، في سباق رئاسة الحكومة اللبنانية بعد حصوله على الأغلبية النيابية بواقع 70 صوتا. وانطلقت في الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين، من قصر بعبدا المطل على العاصمة بيروت، الاستشارات النيابية في لبنان لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة، عقب أربعة أيام على […]

