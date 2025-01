2025-01-13 18:45:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى انهى مجلس النواب، اليوم الإثنين، تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 -2025) رقم 13 لسنة 2023. وانهى المجلس أيضاً تقرير ومناقشة القراءة الثانية مقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق. وقرر البرلمان رفع جلسته.

