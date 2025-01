2025-01-13 18:45:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى قررت كتلة تقدم البرلمانية، اليوم الإثنين، مقاطعة نواب الكتلة لجلسات المجلس بسبب عدم إدراج مشروع تعديل قانون العفو العام.وذكرت في بيان تلقته (المدى)، انها قررت مقاطعة جلسات مجلس النواب بسبب "عدم الالتزام بالاتفاقيات السياسية".وأضافت أن "مطلب الكتلة هو إدراج قانون العفو العام على جدول أعمال جلسات البرلمان"، مؤكدة استمرارها بـ"المقاطعة لحين إدراج القانون […]

