بهدفين نظيفين.. فوز مستحق للميناء على نفط البصرة بدوري النجوم

2025-01-13 19:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق الميناء فوزاً مستحقاً على ضيفه فريق نفط البصرة بنتيجة2-0 في ديربي بصراوي جمعت الفريقين، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 14 لدوري نجومالعراق لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول في المباراة التي جرت على ملعب الفيحاء بتقدم فريقالميناء بهدف دون مقابل جاء الهدف في الدقيقة 40 عن طريق اللاعب مجتبى علي، وفي الشوطالثاني أضاف الميناء هدفه الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب مهند عبد الرحيمفي الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع فريق الميناء رصيده للنقطة 19 بالمركز التاسع وتجمدرصيد نفط البصرة عند النقطة 14 بالمركز 17.