العطواني: من أولويات موازنة 2025 تأمين الرواتب والنفقات الحاكمة

2025-01-13 19:45:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني، اليوم الإثنين، أن من أولويات موازنة 2025 تأمين الرواتب والنفقات الحاكمة وكل ما يمس حياة المواطنين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية النيابية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العطواني ترأس اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً للجنة المالية النيابية مع الكادر المتقدم في وزارة المالية لمراجعة وبحث عدد من الملفات والقضايا المالية، واستعرض الاجتماع الذي استضاف مدراء المحاسبة والموازنة والدين العام في وزارة المالية، ملفات حجم الانفاق والسيولة المتوفرة، ومشكلة تأخر التمويل، ونسبة العجز في الموازنة".وأضاف، أن "الاجتماع ناقش الوضع المالي في البلاد و سبل تجاوز التحديات التي تواجه السياسة المالية في البلاد، وأخر تحضيرات إعداد جداول موازنة 2025، وآليات وخطط ضمان تمويل الرواتب والنفقات الحاكمة خلال هذا العام، كما استعرض ملف الدين العام الخارجي والداخلي، حيث جرى الاطلاع على حجم المديونية سواء الموروثة من زمن النظام المباد، او تلك التي تم اللجوء إليها بعد العام 2003 عبر القروض الخارجية والداخلية، وآليات جدول سدادها، فضلاً عن الاجراءات المتخذة لتعديل تصنيف العراق الائتماني".وقال العطواني - بحسب البيان- إنه "كان الهدف الرئيس من الموازنة الثلاثية هو حل اشكاليات التمويل، لكن شرط توفر السيولة المالية قبل التعاقد أعادنا الى المربع الأول"، مضيفاً أننا "أتخذنا مسار التكامل الايجابي مع السلطة التنفيذية بهدف تمكينها من تنفيذ فقرات برنامجها الحكومي".وتابع أن "موازنة 2025 من أولوياتها تأمين الرواتب والنفقات الحاكمة وكل ما يمس حياة المواطنين"، منوهاً بأنه "يجب أن تكون لدى وزارة المالية خطط وبرامج رشيدة لإدارة السياسة المالية وبما يحقق التنمية".