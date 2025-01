2025-01-13 20:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر دعت حركة الجهاد والبناء الى الضغط على منظمة اوبك لزيادة حصة العراق التصديرية من النفط بهدف استدامة الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الراهنة. وقال الناطق باسم الحركة محسن العكيلي في تصريح لوكالة “عراق اوبزيرفر” انه وفقا لاتفاقيات منظمة اوبك السابقة في كانون الثاني سنة 2024 فقد حددت حصة انتاج النفط العراقي بحوالي 4.400 …

The post مقترح اقتصادي تطلقه حركة الجهاد والبناء يخص منظمة اوبك والاقتصاد الوطني first appeared on Observer Iraq.