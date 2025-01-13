2025-01-13 20:00:05 - المصدر: ايشان

في خطوة جديدة على الساحة السياسية اللبنانية، تم تكليف القاضي والدبلوماسي نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد حصوله على دعم نيابي كافٍ خلال الاستشارات النيابية. نواف سلام، المولود عام 1953، هو شخصية بارزة في الدبلوماسية والقانون الدولي. شغل سابقًا منصب المندوب الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة بين عامي 2007 و2017، حيث مثل لبنان في العديد […]

ظهرت المقالة نواف سلام رئيسًا للحكومة اللبنانية.. قاضٍ ودبلوماسي في مواجهة التحديات أولاً على ايشان.



