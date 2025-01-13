2025-01-13 21:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو في مجلسمحافظة نينوى، مساء الاثنين، عن وجود تحرك جاد لاستجواب المحافظ عبد القادر الدخيل،تمهيداً لإقالته، في خطوة مدفوعة بخلافات سياسية.

وقال العضو في المجلس،الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"أسباب حساسة"، إن "اجتماعاً مغلقاً عقد فيمجلس نينوى بحضور المحافظ عبد القادر الدخيل، ورئيس المجلس أحمد الحاصود، وخلالالاجتماع، أُبلغ المحافظ بضرورة إصدار الأوامر الإدارية لرؤساء الوحدات الإدارية،وإلا فإنه سيواجه استجواباً قد يؤدي إلى إقالته".

وأضاف العضو، خلال حديثهلوكالة شفق نيوز، أن القرار جاء بدعم من قيادات الكتل السياسية في بغداد من الذينيتحكمون بأعضاء المجلس من كتلهم"، موضحاً أن "الاعضاء الذين أبلغواالمحافظ هم ضمن تحالفات الاطار التنسيقي في مجلس نينوى على خلفية المشاكل والخلافات السياسية التيرافقت عملية التصويت على عدد من رؤساء الوحدات الإدارية، بالإضافة إلى مقاطعة بعضأعضاء مجلس نينوى للجلسات في حينها".

وسبق لمجلس محافظة نينوى،أن قاطع فيه كتلتي "نينوى الموحدة" والحزب الديمقراطي الكوردستاني لنحو3 أشهر، قبل أن يعودوا للمجلس في منتصف أيلول الماضي، على خلفية تصويت المجلس علىتعيين واستبدال مسؤولي الوحدات الإدارية.

وكان مجلس محافظة نينوى،قد صوت في تموز 2024 على إجراء تغييرات في مناصب رؤساء الوحدات الإدارية فيالمحافظة، جرى من قبل تحالف نينوى المستقبل (16 مقعداً) الذي يضم تحالفات الاطارالتنسيقي، وذلك بمقاطعة تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) والحزب الديمقراطيالكوردستاني (4 مقاعد).

هذا واعتبر الحزبالديمقراطي الكوردستاني في مجلس نينوى، ما جرى بأنه "التفاف على القانون وعلىالتوافقات السياسية".