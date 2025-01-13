مدير مطار دمشق لشفق نيوز: خطة لزيادة الرحلات الجوية مع العراق

2025-01-13 21:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مدير مطار دمشق الدولي، أنيس فلوح، يوم الاثنين، عودة مطاردمشق الى الخدمة وتسيير عدد من الرحلات الجوية بعد توقفها مؤقتاً عقب سقوط نظام بشار الأسدفي 8 كانون الأول 2024.

وقال فلوح لوكالة شفق نيوز، إن "مطار دمشق باشر في تسيير الرحلاتمنذ يوم أمس الأحد إلى أربيل وبغداد"، مبيناً أن "هناك خطة لزيادة عدد الرحلاتبين العراق وسوريا حسب عدد الركاب خلال الأيام المقبلة".

وأوضح، أن "هناك رحلات استقبلها مطار دمشق من بعض الدول العربية والتيشملت قطر والسعودية والكويت، ما عدا دولة الإمارات التي لا تزال المباحثات مستمرة بينالجانبين".

وكانت الخطوط الجوية السورية، أعلنت الأربعاء (7 كانون الثاني الجاري)،توقف حركة الطيران مع دولة الإمارات بشكل مؤقت.

وأشار مدير مطار دمشق إلى أن "هناك طلب من بعض الدول الأجنبية إلىسوريا لتسيير رحلاتها إلى دمشق خلال الأيام المقبلة".

واستؤنفت الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق (الثلاثاء 6 كانون الثاني الجاري)بعد أسابيع على توقفها عقب سقوط النظام السوري، والانتهاء من أعمال تأهيله.

ونفذت الخطوط الجوية السورية رحلة جوية في اليوم نفسه إلى مطار الشارقةفي الإمارات، وعادت إلى مطار دمشق، كما وصلت أول طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية القطريةإلى مطار دمشق قادمة من الدوحة بعد انقطاع دام لأكثر من 13 عاماً.