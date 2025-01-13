يونامي ترحب بقرار تمديد عضوية مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات

2025-01-13 21:10:01 - المصدر: واع

بغداد - واعرحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الاثنين، بقرار تمديد عضوية مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات.وذكرت البعثة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن"بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ترحب بمصادقة مجلس النواب على قرار القضاء الأعلى، الذي يقضي بتمديد عضوية مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في جمهورية العراق لمدة عامين"، مؤكدة على "أهمية الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة هذا العام".وأعلنت البعثة عن "استعدادها لمواصلة العمل الوثيق مع السلطات العراقية، من خلال تقديم المساعدة الفنية للمفوضية، لممارسة دورها المهم لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تتسم بالمصداقية والشفافية، وذلك ضمن مواعيدها المحددة".