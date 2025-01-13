رئيس رابطة لاليغا: التجربة العراقية شجاعة رغم التحديات وأراهن على نجاحها

2025-01-13 21:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أشادَ رئيس رابطة لاليغا، خافيير تيباس، يوم الاثنين، بالتجربةِالعراقيّةِ، واصفاً إياها بالشجاعةِ رغم كلِ التحديات.

وقال تيباس في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إنه ما زال يراهنُ على نجاحالتجربة العراقية نظراً لما لمسه من إصرارٍ وعزيمةٍ لكلِ العناوين الموجودةِ في العراقسياسياً ورياضياً.

وبين، أن الكلَ يتفق على وجودِ صعوباتٍ في كلِ بدايةِ مِشوارٍ جديدٍ، وإنهذه الصعوباتَ لا بدَّ لها أن تنتهيَ بتكاتفِ الأُسرةِ الواحدةِ ما دام الجميعُ يشتركُبهدفٍ واحدٍ، وهو تطويرُ الكرة العراقيّة.

من جهته، قدّم رئيس اتحادِ الكرة عدنان درجال شكره وتقديره لرئيسِ رابطةِلاليغا على زيارته بغداد، وبحثه آخر مستجداتِ العمل المُشترك بين الطرفين، مؤكداً أنمشروعَ تطوير الكرةِ العراقيّة هو مشروعٌ تضامنيٌّ مع الجميعِ، ولابدَّ من تعاونِ الجميعِفيه بغية حصد النتائجِ الإيجابيّة.

وأشارَ درجال، إلى أن "الكرةَ العراقيّةَ بانتظارها مستقبلٌ مشرقٌ،بعدَ أن نجحنا بتأسيسِ الأرضيةِ المُناسبةِ للانطلاقِ نحو المقدمةِ التي تليقُ بكرتنا".

وأشاد رؤساءُ الأنديةِ الحاضرة، بالجهدِ الذي يبذله اتحادُ الكرةِ في سَبيلِتَطويرِ الكرةِ العراقيّة، مؤكدين سيرهم بالاتجاهِ نفسه الذي رسمه الاتحادُ لتَطويرِالكرةِ العراقيّة.

وبعد ذلك، أقام درجال، مأدبةَ غداءٍ على شرفِ حُضورِ رئيسِ رابطة لاليغاخافيير تيباس والوفد المرافق له، بحضور عضو المكتبِ التنفيذيّ غانم عريبي، والأمينالعام محمد فرحان والأمين العام المساعد كامل عداي، وعددٍ من رؤساءِ أنديةِ دوري نُجومِالعراق.